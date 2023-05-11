На одній зі стін стародавньої будівлі збереглися письмена. Також археологи виявили меблі, глиняні горщики та прикраси.

Археолог в Єгипті виявили стародавнє поселення та поховання візантійської епохи. Про це повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Як повідомляється, на одній зі стін будівлі збереглися тексти молитов і молінь, написані чорним. Також вчені знайшли кілька полиць, які, ймовірно, використовувалися для зберігання речей ченців, що жили тут.

Під час розкопок археологи виявили будівлю з декількома кімнатами та дворик. Також були знайдені складські будівлі та піч.

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Крім цього археологи розкопали кілька поховань в дерев'яних трунах та меблі, проте вони знаходяться в поганому стані. Вчені визначили, що одне з поховань належить жінці. Поруч з її могилою знайшли ряд керамічних виробів різних форм і розмірів, набір синіх та чорних намистин для заручин й два мідних дзеркала.

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Як повідомляв УНІАН, на дні Середземного моря вдалося виявити доісторичну дорогу. Вчені встановили, що її вік досягає 7 тисяч років і вона прекрасно збереглася під шаром морського мулу.

На початку березня стало відомо, що у Єгипті виявили унікального Сфінкса. Він невеликого розміру, проте на його обличчі зображена посмішка. Археологи припускають, що це може бути зображення імператора Клавдія.

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