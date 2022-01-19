Очевидці бачили, як авто дівчини мчало льодом за кілька секунд до того, як провалитися.

У Канаді дівчина робила селфі на своїй машини, поки та йшла під крижану воду.

На знімку, зробленому з берега річки Рідо в Оттаві та опублікованому користувачкою Ліндою Дуглас у Twitter, видно, як жовта машина повільно тоне, провалившись під лід, а невідома дівчина в червоному зимовому пальто і шапці фотографує себе, стоячи на задньому склі.

Однак інцидент не закінчився трагедією. Очевидець зняв, як двоє небайдужих людей відправили до дівчини каяк, вона сіла в нього і вибралася з крижаної пастки.

Також люди бачили, як авто дівчини мчало льодом за кілька секунд до того, як провалитися.

"Ми були в Карсі, і ця машина пролетіла просто по річці. Мене вразило те, як швидко вона їхала... і те, що це була машина на чортовій річці! Їй пощастило, що вона більше нікому не заподіяла шкоди", - написала у Twitter очевидиця Джулі Боуман.

На місце прибула поліція. У прес-релізі правоохоронців йдеться, що все сталося у другій половині дня в неділю, 16 січня, в районі Олд-Мілл-Вей, неподалік від парку Вайт-Хорс. Поліцейські зазначили, що водійку врятували місцеві жителі, "скориставшись каяком і кмітливістю".

Дівчина не постраждала, проте згодом їй пред'явили звинувачення в небезпечному водінні.

"Автомобіль досі в річці і може становити небезпеку для роззяв, які виходять на лід. У тій частині річки лід тонкий порівняно з іншими ділянками. Льодові умови в цю пору року можуть бути непередбачуваними", - додали правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у Бельгії жінка зірвалася з 30-метрової висоти при спробі зробити селфі.

А в Іспанії померла українка, яка зірвалася зі скелі під час селфі.

Вас також можуть зацікавити новини: