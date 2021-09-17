Дівчину привезли до лікарні у критичному стані.

Українка, яка зірвалася у прірву на іспанському курорті, померла в лікарні.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, пише "РБК-Україна".

Трагедія сталася 14 вересня, коли українська туристка була на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм. Вона зірвалася в море з висоти близько 30 метрів. Дівчину госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона згодом померла.

"Громадянку було госпіталізовано, але від отриманих множинних травм вона згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - заявили в МЗС.

Українка загинула в Іспанії: що відомо

Раніше про те, що в лікарні Аліканте у критичному стані перебуває українка, яка випадково впала зі скелі на оглядовому майданчику "Балкона Середземномор'я", повідомили іспанські ЗМІ.

За словами очевидців, 25-річна дівчина впала зі скелі, коли намагалася зробити "селфі". Рятувальники змогли дістатися до неї, витягнути з води та доправити в порт. За даними ЗМІ, заради фотографії українка забралася на бильця балкона.

Раніше мешканка Венесуели ціною власного життя врятувала своїх дітей після корабельної аварії. 40-річна Маріелі Чакон та її діти 2 і 6 років опинилися в Атлантичному океані. Жінка кілька днів годувала малюків грудьми, а сама пила свою сечу, щоб мати сили якомога довше підтримувати їх життя. Мати померла лише за кілька годин до порятунку.

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Автор: Катерина Комолова