На сайті КМДА з'явилася відповідна петиція.

У Києві хочуть встановити фонтан-пам’ятник акулі, що з’їла росіянина під час відпочинку в Єгипті.

Відповідна петиція з’явилась на сайті КМДА. На цей час її підтримали 646 українців із 6000 необхідних. Кількість прихильників ініціативи зростає.

"Створення пам’ятника-фонтану в вигляді Акули на одній з площ історичного центру чи на набережній. Тема пам’ятного знаку є - увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", - йдеться в описі петиції.

Акула вбила росіянина в Єгипті - головні новини

Декілька днів тому акула з'їла російського туриста в Червоному морі біля Хургади. Напад стався на очах у численних свідків.

В українців ця новина викликала зловтіху і масу жартів. У певному сенсі це є нормальним, якщо враховувати весь контекст того, що відбувається між країнами.

Пізніше рибалки вистежили і зловили цю акулу. Її забальзамували та виставлятимуть у музеї Єгипту.

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