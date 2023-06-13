Влада Єгипту визнала, що цю тварину слід увічнити у вигляді експоната в музеї.

У Єгипті вирішили виставити в музеї забальзамоване тіло акули, яка днями з'їла російського туриста у Червоному морі. Про це повідомляє місцеве видання MZ-MZ.

"Вчора, в понеділок, в мухафазі Червоне море в Єгипті фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря почали процес бальзамування акули, що напала на російського туриста, в рамках підготовки до експонування в музеї інституту", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з черева акули, спійманої рибалками, витягли половину тіла російського туриста – голову, груди і руки. Іншу частину росіянина виловили безпосередньо в морі.

За даними видання, акула не доїла росіянина тільки тому, що її злякали рибалки, які намагалися врятувати туриста. Пізніше хижака все ж спіймали і доставили в Інститут морських наук в Хургаді для аналізу і розтину, підготовки наукового звіту про її поведінку і вилучення тіла туриста.

Зараз місцева влада думає над тим, як запобігти подібним нападам акул в майбутньому. Зокрема, власників прибережних готелів можуть зобов'язати ставити загородження з сіток уздовж пляжів. Ця має перешкодити акулам підпливати безпосередньо до тих зон, де купаються туристи.

Напад акули на росіянина в Єгипті

Минулого тижня російський турист загинув під час нападу акули в Червоному морі біля Хургади. Напад стався на очах у численних свідків. Пізніше рибалки вистежили і зловили цю акулу.

Хоча даний інцидент безумовно є трагічним, серед українців, цілком заслужено розлючених на всіх росіян в цілому, він викликав деяку зловтіху і масу жартів. У певному сенсі це є нормальним, якщо враховувати весь контекст того, що відбувається між країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: