Чоловіка не збентежило, що вже листопад і на газоні видно тільки опале листя.

Київські комунальники часто діють за принципом "бачу ціль, не бачу перешкод", через що потрапляють в курйозні ситуації. Цього разу чоловік з газонокосаркою оголосив війну опалим листям.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

На оприлюднених кадрах видно, як комунальник старанно орудує газонокосаркою. При цьому на газоні не видно трави, вона повністю похована під опалим листям, що ніяк не бентежить цілеспрямованого працівника.

"Комунальники продовжують косити опале листя. Нивки", - йдеться в коментарі до ролика.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на відео потрапив комунальник, який "косив" землю газонокосаркою. Чоловік косив траву в одному з дворів на Дніпровській набережній, проте більшою мірою він займався "розпушуванням" грунту біля дитячої пісочниці. Дивні дії працівника комунальної служби насмішили мережу. Чоловіка зняли на відео 30 вересня. Сезон зростання трави добігає кінця, але комунальнику чомусь довелося вийти на майданчик з газонокосаркою

Автор: Анастасія Горбачова