У Києві на відео потрапив комунальник, який "стриг" землю газонокосаркою. Чоловік косив траву в одному з дворів на Дніпровській набережній, проте більшою мірою він займався "розпушуванням" ґрунту біля дитячої пісочниці. Дивні дії працівника комунальної служби насмішили мережу.
Про "стрижку" землі газонокосаркою очевидці повідомили у спільноті "Київ Оперативний".
Так, чоловіка зняли на відео 30 вересня. Сезон зростання трави добігає кінця, але комунальнику чомусь довелося вийти на майданчик з газонокосаркою. Через те, що трави у дворі практично не залишилося, працівник був змушений "стригти" землю.
"За графіком - покіс трави. Грошики виділили. А це означає, що навіть якщо буде лежати сніг - косити потрібно. Київ, Дніпровська набережна, 11", - підписали ролик у спільноті.
Читайте такожОдин з найзавантаженіших аеропортів світу найняв на роботу 20 свинейДеякі коментатори обурилися діями комунальника, хоча і відзначили, що вони виглядають досить смішно. Вся річ у тому, що чоловік міг зламати газонокосарку, адже вона призначена для трави, а не для каменів і твердого ґрунту.
"Який жах, покіс пилу", - написав один з користувачів.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві чоловік намагався пилою перейменувати Троєщину. "Герой" хотів відпиляти першу букву "Т" в об'ємному написі "Троєщина". За словами чоловіка, буква викликала у нього хвилювання.
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