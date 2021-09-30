Чоловікові довелося "відпрацьовувати" виділені на покіс трави гроші, вважають користувачі.

У Києві на відео потрапив комунальник, який "стриг" землю газонокосаркою. Чоловік косив траву в одному з дворів на Дніпровській набережній, проте більшою мірою він займався "розпушуванням" ґрунту біля дитячої пісочниці. Дивні дії працівника комунальної служби насмішили мережу.

Про "стрижку" землі газонокосаркою очевидці повідомили у спільноті "Київ Оперативний".

Так, чоловіка зняли на відео 30 вересня. Сезон зростання трави добігає кінця, але комунальнику чомусь довелося вийти на майданчик з газонокосаркою. Через те, що трави у дворі практично не залишилося, працівник був змушений "стригти" землю.

"За графіком - покіс трави. Грошики виділили. А це означає, що навіть якщо буде лежати сніг - косити потрібно. Київ, Дніпровська набережна, 11", - підписали ролик у спільноті.

Читайте такожОдин з найзавантаженіших аеропортів світу найняв на роботу 20 свинейДеякі коментатори обурилися діями комунальника, хоча і відзначили, що вони виглядають досить смішно. Вся річ у тому, що чоловік міг зламати газонокосарку, адже вона призначена для трави, а не для каменів і твердого ґрунту.

"Який жах, покіс пилу", - написав один з користувачів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві чоловік намагався пилою перейменувати Троєщину. "Герой" хотів відпиляти першу букву "Т" в об'ємному написі "Троєщина". За словами чоловіка, буква викликала у нього хвилювання.

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Автор: Поліна Кузенко