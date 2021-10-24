Інцидент стався на площі Космонавтів

Випадкові перехожі спали стареньку в Солом'янському районі Києва. Жінка впала в яму, яку залишили комунальники.

Про це повідомили в районній Facebook-групі.

Комунальники на площі Космонавтів розрили яму, мабуть, для ремонту труб. Котлован огородили й кинули. Літня жінка з невідомих причин впала в яму.

Читайте також"Коробка покинула чат": у мережі показали на відео "боротьбу" дорожників з припаркованим автоКомунальників поруч не було. Стареньку дістали з ями випадкові перехожі. Вони подали жінці частину аварійної огорожі та витягли її.

"Район хороших людей. На площі Космонавтів перехожі рятують бабусю з ями. Зараз Солома схожа на форт Буаяр: безліч перешкод з ямами та щурами", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, київські автолюбителі оригінально натякнули владі на необхідність ремонту доріг, "назвавши" одну з ям на честь столичного мера Віталія Кличка. Йдеться про яму на Дарницькому шосе неподалік від однойменного мосту через Дніпро.

Автор: Анастасія Горбачова