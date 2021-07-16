Причини цього дивного рішення невідомі.

Працівник в уніформі на Трухановому острові у Києві "косили" пісок на пляжі. Роботи з "благоустрою" проходили посеред спекотного дня.

Відповідне відео опублікувала киянка Людмила Білека в Facebook.

Інцидент стався 15 липня на Центральному пляжі.

"Літо. Спека. А на Трухановому острові сьогодні (15 липня, - ред.) косять пісок. Хто в курсі, яка там екологічна чи естетична стратегія у комунального підприємства "Київблагоустрій"?" - зазначила Білека.

На відео видно, що на чоловікові, який "косить" пісок, надіта спеціальна форма.

При цьому користувачі соцмережі почали жартувати: "Сапер помиляється один раз", "Підготовка грунту під "велике садівництво", завтра вже туї будуть рости", "Шукає скарб", "Людина зарплату відпрацьовує. Не його вина, що спека і трава не виросла. Графік є графік", "У будь-якій незрозумілій ситуації - коси пісок" та інші.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві сталося нове НП в підземному переході, цього разу - на Оболоні.

"Безпечні" підземні переходи. Сьогодні близько 6:00 в підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі", - йдеться в повідомленні.

В результаті інциденту ніхто не постраждав - під час обвалу там не було перехожих.

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Автор: Анастасія Горбачова