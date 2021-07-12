Дивом обійшлося без постраждалих.

У Києві сталася нова надзвичайна подія в підземному переході, цього разу - на Оболоні.

Як повідомляє "Київ оперативний", в переході обвалилася стеля.

"Безпечні" підземні переходи. Сьогодні близько 6:00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шмат стелі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав - під час обвалу там не було перехожих.

У коментарях кияни уточнили, що в подібному стані перебувають й інші підземні пішохідні переходи в столиці.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня, в так званій "трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності - обвалилася стеля.

В іншому випадку в Києві почали руйнуватися сходи в підземному переході під проспектом Степана Бандери. Однак комунальники не поспішають ремонтувати їх. Аварійне місце лише огородили обмежувальним парканом.

Також у мережі показали, як виглядає підземний перехід на столичному Подолі - старовинному районі, популярному у туристів. Судячи з кадрів, він перебуває у жахливому стані й може у будь-який час почати руйнуватися.

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Автор: Юрій Годован