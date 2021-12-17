Комунальники побоюються хвилі крадіжок хвойних дерев напередодні Нового року.

Столичні комунальники вирішили уберегти хвойні дерева від самовільної вирубки місцевими мешканцями напередодні новорічних свят.

Про це повідомляє Київзеленбуд у Facebook.

Йдеться про дерева у парках, скверах і лісах Києва. Комунальники побоюються хвилі крадіжок напередодні Нового року.

Хвойні оброблять спеціальним розчином, який за кімнатної температури буде неприємно пахнути.

Читайте такожСуд відпустив поліцейського, який наколов собаку на вила і кинув у багаття"Щоб вберегти деревця від зазіхань недобросовісних громадян, районні КП УЗН обробляють хвойні насадження спеціальними розчинами, зокрема, репелентами. Ці засоби у теплому приміщенні виділяють дуже неприємні стійкі запахи, тож новорічне дерево точно не принесе радості в дім", – пояснюють у Зеленбуді.

Озеленювачі вже обробляють деревця "смердючими" речовинами.

Водночас лісівники посилено патрулюють свої території, за потреби залучаючи працівників державної екологічної інспекції та патрульної поліції.

За кожне незаконно зрубане чи зламане дерево порушникам загрожує штраф, розмір якого залежить від діаметру стовбура.

Якщо діаметр стовбура дерева до 10 см, штраф складає 545 грн., від 10 до 14 см – 960 грн., від 14 см – 2465 грн.

Крім того, порушники будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 -1020 грн.).

Коли запалять ялинку в Києві

Щорічно новорічну ялинку офіційно відкривають 19 грудня в День святого Миколая. Цього року дату події перенесли. Київську красуню запалять у суботу 18 грудня о 17:00. Всі новорічні та різдвяні локації працюватимуть до 19 січня.

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Автор: Віолетта Орлова