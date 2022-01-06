Собака ніколи не покидала територію установи, її зникнення хвилювало усіх працівників адміністрації.

У Києві зникла собачка-талісман Оболонської РДА. Тваринка, яку звати Люся, шукали 10 днів, проте її ніде не було. Згодом собаку випадково знайшли у дивному місті - вона провалилася у люк та "застрягла" у каналізації.

Про історію з неймовірним хепі-ендом повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".

Люся вже давно жила на території Оболонської Районної державної адміністрації. 10 днів тому вона зникла. Собачку шукали усі працівники адміністрації. Тварина ніколи не покидала території установи, ніхто не міг зрозуміти, як вона могла зникнути.

"Як виявилось, бідолашна провалилась у люк та 10 днів жила у каналізації. Саме там її знайшла прибиральниця, яка випадково зазирнула у напіввідкритий люк", - розповіли у Telegram-каналі.

Читайте такожВ одній з європейських країн сотні овець "виступили" на підтримку COVID-вакцинації (відео)Нині собачку вже дістали з каналізації. Люсю нагодували та відігріли, адже 10 днів вона просиділа без їжі. Повідомляється, що з тваринкою усе добре.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у США обрали найпотворніший светр для собак. Зазначається, що такі змагання там проводять щорічно. За умовами конкурсу, учасники одягають своїх собак у в'язані зимові светри, після чого професійне журі має обрати найкращий та найгірший з них.

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