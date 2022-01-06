Влада Києва попередила про можливі обмеження у роботі 5 станцій метро завтра, 7 січня.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Київської міської держадміністрації з посиланням на КП "Київський метрополітен".
Зокрема, на Різдво у разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності".
У КМДА нагадали, що у центрі столиці продовжують працювати новорічно-різдвяні локації. Зокрема, відвідати локацію на Софійській площі можна до 16 січня, на Контрактовій площі та біля Арки Дружби народів – до 23 січня.
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