Міська влада закликає дотримуватися протиепідемічних заходів під час святкувань.

Влада Києва попередила про можливі обмеження у роботі 5 станцій метро завтра, 7 січня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Київської міської держадміністрації з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Зокрема, на Різдво у разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

"Золоті ворота",

"Контрактова площа",

"Поштова площа",

"Хрещатик",

"Майдан Незалежності".

У КМДА нагадали, що у центрі столиці продовжують працювати новорічно-різдвяні локації. Зокрема, відвідати локацію на Софійській площі можна до 16 січня, на Контрактовій площі та біля Арки Дружби народів – до 23 січня.

Читайте також"Гидко дивитись": головну ялинку країни "закидали" сміттям після Нового року (фото)Міська влада закликає під час святкувань дотримуватися протиепідемічних заходів. Зокрема, не забувати про масковий режим, фізичну дистанцію, а також обробляти руки антисептиками.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ДСНС закликає українців обережно поводитися зі свічками у церквах на свята. У службі закликали духовенство перевірити у себе на місцях справність пожежної сигналізації, а громадянам дали поради для безпечного святкування.

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