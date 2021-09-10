Глава держави наголосив, що наразі його більше хвилює питання предметної та результативної зустрічі з президентом РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про президента РФ Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, так Зеленський відповів на питання, чи змінилася у нього думка про Путіна, під час виступу на міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Не вистачає часу думати про нього... Мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися, не декларативно, як він це робить із деякими державами. А, дійсно, більш предметно, ніж це було на першій зустрічі у нормандському форматі", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що після тієї зустрічі понад 100 українців були звільнені з російського полону та повернулися додому.

"Але не все рухається вперед так, як я б дуже хотів і як точно Росія на сьогодні не хоче. Вони не бачать у цьому сенсу, не бачать сенсу закінчити війну і вирішити швидко конфліктне питання. Вони цього не хочуть. Це вже мої внутрішні проблеми, як я повинен зробити і що я можу зробити, і як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни", - заявив він.

Глава держави вважає, що залякуванням чи погрозами Україна нічого не зможе досягнути у цьому питанні.

"Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях", - підкреслив Зеленський.

За його словами, чи відбудеться у майбутньому зустріч у нормандському форматі, залежить саме від Росії. Якщо це станеться, то, президент впевнений, відбудеться повернення якоїсь кількості людей.

"Я не вірю у "всіх на всіх", адже все, про що ми домовляємося, Росія ніколи стовідсотково не робить… Але якщо буде зустріч, то буде якийсь результат...", - уточнив він.

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Що відомо про можливу зустріч Зеленського з Путіним

8 вересня українські ЗМІ писали, що український глава Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що відбудеться 14 вересня.

Своєю чергою, екс-посол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: "Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні - все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути".

Вже віддавна Зеленський активно домагається зустріч з Путіним віч-на-віч. У квітні український глава на тлі стягування Росією військ запропонував главі Кремля побачитися на Донбасі.

У Росії пропозицію глави України сприйняли прохолодно. Речник Путіна зазначив, що така зустріч можлива лише на нейтральній території, однак обговорити з Путіним питання Донбасу й Криму не вдасться.

1 вересня Зеленський навіть устиг зустрітися з американським колегою Джо Байденом.

В Україні наполягають на зміні формату переговорів з Росією щодо Криму й Донбасу. "Мінські угоди", переконаний міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, є "мертвими".

Автор: Антоніна Доломанжи