У Міністерстві юстиції України назвали найпопулярніші та екзотичні імена, які батьки давали своїм новонародженим дітям у першому півріччі 2021 року.
Перелік імен опубліковано на Facebook-сторінці міністерства.
"Вибір ім’я дитини – право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Проте більшість все ж віддає перевагу звичним для нашого краю іменам", – зазначили у міністерстві.
Як назвати дитину: найпопулярніші імена
Читайте такожУ Черкасах директор палацу молоді обізвала ублюдками батьків, які дали дітям "закордонні" іменаЗа перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:
для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;
для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.
Ім’я для дитини: екзотичні варіанти
Серед трендових рідкісних імен першого півріччя 2021 року варто загадати такі:
для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.
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