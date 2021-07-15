Більшість українців віддає перевагу звичним іменам.

У Міністерстві юстиції України назвали найпопулярніші та екзотичні імена, які батьки давали своїм новонародженим дітям у першому півріччі 2021 року.

Перелік імен опубліковано на Facebook-сторінці міністерства.

"Вибір ім’я дитини – право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Проте більшість все ж віддає перевагу звичним для нашого краю іменам", – зазначили у міністерстві.

Як назвати дитину: найпопулярніші імена

Читайте такожУ Черкасах директор палацу молоді обізвала ублюдками батьків, які дали дітям "закордонні" іменаЗа перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;

для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Ім’я для дитини: екзотичні варіанти

Серед трендових рідкісних імен першого півріччя 2021 року варто загадати такі:

для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц