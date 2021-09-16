Коляска дивом не потрапила під колеса автомобілів, які проїжджали поруч.

У турецькому місті Синоп немовля впало з триметрової висоти. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Коляска разом з дитиною покотилася схилом через проїжджу частину. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві батьки "загубили" машинку з дитиною на ескалаторі: моторошний інцидент потрапив на відеоСудячи із запису, жінка прийшла з дітьми в магазин та відволікалася. Тоді коляска з дитиною покотилася дорогою. Мати, побачивши це, побігла слідом, але не встигла схопити коляску, і вона впала з триметрової висоти.

Дитину негайно відвезли до лікарні - на щастя, малюк відбувся лише кількома подряпинами.

Раніше в Одесі велосипедист на швидкості збив коляску з малюком. На місце викликали "швидку". За словами батька, з дитиною все гаразд, малюк не отримав жодних пошкоджень.

Велосипедист знепритомнів. Судячи з кадрів з камер відеоспостереження, від зіткнення його відкинуло на узбіччя обличчям вниз. Його відвезли до лікарні.

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Автор: Ольга Робейко