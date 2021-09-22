Рятувальникам довелося використовувати спеціальне масло, щоб дістати чоловіка.

Курйозний випадок стався в Стамбулі. Чоловік хотів сфотографуватися в гарматі часів Османської імперії та застряг в ній.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався на стамбульській площі Барбаросси. За попередніми даними, чоловіка гуляв з друзями, коли вирішив сфотографуватися. Для карколомного фото чоловік цілком заліз всередину гармати та застряг в ній.

Спочатку вибратися йому допомагали друзі, але безрезультатно, тому викликали рятувальників. Любителя крутих фото облили спеціальним маслом та звільнили з полону в артилерійському знарядді часів Османської імперії. За словами медиків, які оглядали чоловіка, у нього травм немає, а стан хороший.

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Автор: Анастасія Горбачова