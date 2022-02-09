Вперше підійшовши до новонародженої тварини, її господар здригнувся: він ніколи такого не бачив.

На турецькій фермі народилося козеня-мутант з однією очницею, але двома очима.

Про це пише Daily Star.

Господар козеняти - 40-річний Ахмет Картал - займається розведенням тварин в селі Гьокмуса провінції Кіліс уже 25 років, але ніколи раніше не стикався ні з чим таким.

Вперше підійшовши до маленького новонародженого мутанта, чоловік побачив, що у козеняти два ока, але посаджені вони просто в центрі чола в одній очниці, як у циклопа.

"Я здригнувся, коли вперше побачив малюка в сараї... Він не видав ні звуку, але щойно я зробив фото, відчув, що він спостерігає за мною. Я займаюся цією роботою вже 25 років і вперше стикаюся з чимось схожим. Ніколи не бачив і не чув про таке... Я хочу, щоб влада забрала його і зберегла йому життя", - розповів Картал.

Представник факультету ветеринарної медицини Університету Хатая Мустафи Кемаля, доктор Ахмет Уяр, вважає, що таке розташування очей викликане цебоцефалією - аномалією, за якою недорозвинення зовнішнього носа аж до його відсутності поєднується зі зменшеною відстанню між очима.

"Кожне око має бути в окремій орбітальній западині, але в цьому випадку обидва ока маленькі і розташовані в одній. У таких випадках ніс може бути маленьким або відсутнім. Також є аномалія вуха. Нижня щелепа теж досить велика. Це вроджені аномалії. Це стан, з яким ми іноді стикаємося як у людей, так і у тварин", - прокоментував доктор Уяр.

Mutant goat born with 'cyclops eyes' in middle of forehead scares farmerhttps://t.co/v0l07wf68jpic.twitter.com/pLylmuwrzZ — Daily Star (@dailystar) February 7, 2022

Раніше УНІАН писав, як в Індії народилося козеня з людським обличчям.

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