Дивну тварину виявили у водах біля міста Портоферрайо на італійському острові Ельба.

В Італії незвичного виду акула "з мордою свині" шокувала моряків, що її зловили.

Дивну тварину виявили військово-морські офіцери у водах біля міста Портоферрайо на італійському острові Ельба, пише Mirror.

Коли вони витягли її з води, виявилося, що це акула, але виглядала вона незвично і здавалася мутантом. Морда тварини більше нагадувала очевидцям свинячу, ніж акулячу.

Sailors 'creeped out' after finding animal with body of shark and face of pighttps://t.co/1sBQsNkMs6 — The Mirror (@DailyMirror) September 9, 2021

Однак зрештою тварину ідентифікували як тригранну акулу - цетрину (Oxynotus centrina), яку справді так і називають - акулою-свинею.

Зазвичай ці акули мешкають у східній частині Атлантичного океану на глибині до 777 метрів. Вони належать до видів, що перебувають у вразливому становищі. Харчуються в основному багатощетинковими хробаками. Найбільша відома акула-свиня досягала 1,5 метра завдовжки.

Раніше в Австралії вирішили провести "ребрендинг" акул. Напади цих тварин там тепер прагнуть називати "інцидентами", "взаємодіями" або "негативними зіткненнями". Влада і науковці вважають, що це допоможе позбавити акул іміджу людожерів.

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Автор: Катерина Комолова