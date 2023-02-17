Він зізнається, що траплялися у його житті й небезпечні моменти.

У Хмельницькому живе українець Володимир Путін. Сьогодні, 17 лютого, чоловік святкує свій 51-й день народження, тож журналісти вирішили з ним поспілкуватися до цієї дати.

У коментарі ТСН Путін з Хмельницького зізнається, що через ідентичні ім'я та прізвище з очільником РФ у його житті трапляються дуже кумедні випадки.

Чоловік каже, що у певних колах у місті він відомий. А коли показує паспорт у держустановах, на обличчях посадовців завжди бачить усмішку.

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"На початку війни був випадок, коли при перевірці документів на одному з блокпостів один з перевіряльників пожартував. "О, Путіна зловили, дивіться, кого зловили", – згадав Володимир випадок у березні 2022-го.

Путін зізнається, що траплялися у його житті й небезпечні моменти: на нього було скоєно замах, в нього стріляли. "В той час були вибори, в мене були суди з міською радою. Можливо, хотіли залякати", - каже він.

На прохання журналістів охарактеризувати російського Путіна хмельничанин відповів, що одного слова буде замало, щоб вмістити в нього весь негатив щодо цієї персони.

Також журналісти промоніторили сторінку Путіна з Хмельницького у Facebook й з'ясували, що у нього чудове почуття гумору. Ось що він постить, щоб потролити президента РФ:

Як росіянин "прикрасив" свій паспорт написом "Путін х**ло"

У Київській області прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. Чоловіку, очевидно, соромно бути росіянином, адже він розмалював свій паспорт в українську національну символіку. У своєму закордонному паспорті він намалював прапор України з написами "Україна понад усе" та "Путін х**ло", графу "громадянство" взагалі закреслив.

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