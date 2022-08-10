У соціальній мережі Twitter бренди почали буквально навперебій обігравати перспективи свого повернення.

Резонансна новина про масові вибухи на території військової авіабази в Криму вплинула на українські компанії.

У соціальній мережі Twitter бренди почали буквально навперебій обігравати перспективи свого повернення до новоукраїнського Криму. Флешмоб запустили в досить іронічній формі.

Так, першою відгукнулась торгова компанія Rozetka. За допомогою звичайного комп'ютерного додатку вони "прибудували" своє відділення до фасаду відомого готичного замку "Ластівчине гніздо" в Ялті.

Представники всім відомих в Україні брендів почали жартувати в такому ж ключі.

Як писав УНІАН, російська пропаганда влаштувала істерику через вибухи в Криму. А Міноборони України потролило росіян, коментуючи "бавовну" в Криму.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. В мережі відреагували численними жартами про те, що куріння (особливо - в не призначених для того місцях) вбиває.

Вас також можуть зацікавити новини: