Спочатку рупори Кремля обурювалися, а згодом почали поширювати методичку про "втрат нема".

Вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки (Крим) спровокували справжню істерику серед російських пропагандистів. Однак риторика кремлівських рупорів змінюється дуже раптово.

УНІАН зібрав найцікавіші реакції роспропаганди.

Осторонь від вибухів у Криму не залишилася топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва. Вона спочатку поділилася кадрами пожежі на місці вибуху, а потім додала короткий коментар.

"Щось вже зовсім перебор", - написала вона.

Згодом Скабєєва, очевидно, згадала, на кого працює та опублікувала інформацію від Міноборони РФ про те, що "постраждалих немає", та й ударів ЗСУ по аеродрому нібито не було - здетонували кілька авіабоєприпасів, техніка не пошкоджена.

Обурена й інша топ-пропагандистка Маргарита Сімоньян.

"Ще раз. Червона лінія, де ти?", - написала вона.

Через кілька хвилин Сімоньян заявила, що "прильотів" нібито не було, натомість була диверсія.

Ще через кілька хвилин обурення змінилося на тотальний позитив. Сімоньян ознайомилася з новою методичкою та заходилася заспокоювати кримчан та туристів й запевняти, що їм можна повертатися на пляж.

А ось що трапилося насправді. На майданчику зберігання здетонували кілька боєприпасів. Ніхто не постраждав. Техніка теж ціла. Жодних "прильотів" не було. Укрпропаганда може засунути собі свою 300-кілометрову дальність у свої безрозмірні г*вномети. А ми видихаємо та йдемо на пляж", - додала Сімоньян.

Інший одіозний рупор Кремля Володимир Соловйов утримався від емоційних коментарів. Він показав кілька відео з Криму, а згодом пішов шляхом ретрансляції методичок щодо вибухів.

Пропагандистський Telegram-канал "Архангел спецназу" відреагував на вибухи цілком передбачувано, нахвалюючи російську ППО.

"Прильотів" не було. У Криму стоїть потужне ППО. Жодних 9 ракет не було, повідомили нам морпіхи з Криму та деякі підписники", - йдеться у повідомленні.

Ця самовпевнена версія сподобалася роспропаганді, тому її активно просувають кремлівські рупори, зокрема й Соловйов.

Юрій Котьонок, який називає себе російським воєнкором, вкрай здивував реакцією на вибухи в Криму. Спочатку він опублікував серію публікацій про те, що ЗСУ вдарили про аеродрому зброєю зразка НАТО. Вибухи були настільки потужними, що тремтіли вікна у будинках в радіусі 20 км від місця події. До аеродрому летить санавіація та їдуть швидкі.

Однак згодом він почав запевняти, що все під контролем, постраждалих немає.

Інші російські "воєнкори" наразі лише поширюють заяви Міноборони РФ про "втрат немає" та "прильотів не було".

Нагадаємо, російські окупанти захопили український Крим навесні 2014 року і перетворили півострів на величезну військову базу. Київ і низка країн Заходу не визнали анексію Криму Росією законною.

Рано вранці 24 лютого поточного року супротивники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема, з території півострова і захопили частину сходу і півдня нашої країни.

Київ давав гідну відсіч противникам і стверджував, що збирається повернути під свій контроль всі захоплені противником землі, в тому числі - Крим.

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