Вибухи в Криму спровокували істерику в роспропаганди / соцмережі

Вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки (Крим) спровокували справжню істерику серед російських пропагандистів. Однак риторика кремлівських рупорів змінюється дуже раптово.

УНІАН зібрав найцікавіші реакції роспропаганди.

Осторонь від вибухів у Криму не залишилася топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва. Вона спочатку поділилася кадрами пожежі на місці вибуху, а потім додала короткий коментар.

"Щось вже зовсім перебор", - написала вона.

Реакція Скабєєвої / скриншот

Згодом Скабєєва, очевидно, згадала, на кого працює та опублікувала інформацію від Міноборони РФ про те, що "постраждалих немає", та й ударів ЗСУ по аеродрому нібито не було - здетонували кілька авіабоєприпасів, техніка не пошкоджена.

Обурена й інша топ-пропагандистка Маргарита Сімоньян. 

"Ще раз. Червона лінія, де ти?", - написала вона.

Через кілька хвилин Сімоньян заявила, що "прильотів" нібито не було, натомість була диверсія.

Ще через кілька хвилин обурення змінилося на тотальний позитив. Сімоньян ознайомилася з новою методичкою та заходилася заспокоювати кримчан та туристів й запевняти, що їм можна повертатися на пляж.

Реакція Сімоньян / скриншот

А ось що трапилося насправді. На майданчику зберігання здетонували кілька боєприпасів. Ніхто не постраждав. Техніка теж ціла. Жодних "прильотів" не було. Укрпропаганда може засунути собі свою 300-кілометрову дальність у свої безрозмірні г*вномети. А ми видихаємо та йдемо на пляж", - додала Сімоньян.

Інший одіозний рупор Кремля Володимир Соловйов утримався від емоційних коментарів. Він показав кілька відео з Криму, а згодом пішов шляхом ретрансляції методичок щодо вибухів.

Пропагандистський Telegram-канал "Архангел спецназу" відреагував на вибухи цілком передбачувано, нахвалюючи російську ППО.

"Прильотів" не було. У Криму стоїть потужне ППО. Жодних 9 ракет не було, повідомили нам морпіхи з Криму та деякі підписники", - йдеться у повідомленні.

Пост пропагандистського каналу / скриншот

Ця самовпевнена версія сподобалася роспропаганді, тому її активно просувають кремлівські рупори, зокрема й Соловйов.

Юрій Котьонок, який називає себе російським воєнкором, вкрай здивував реакцією на вибухи в Криму. Спочатку він опублікував серію публікацій про те, що ЗСУ вдарили про аеродрому зброєю зразка НАТО. Вибухи були настільки потужними, що тремтіли вікна у будинках в радіусі 20 км від місця події. До аеродрому летить санавіація та їдуть швидкі.

Однак згодом він почав запевняти, що все під контролем, постраждалих немає. 

Реакція Котьонка / скриншот

Інші російські "воєнкори" наразі лише поширюють заяви Міноборони РФ про "втрат немає" та "прильотів не було".

Нагадаємо, російські окупанти захопили український Крим навесні 2014 року і перетворили півострів на величезну військову базу. Київ і низка країн Заходу не визнали анексію Криму Росією законною.

Рано вранці 24 лютого поточного року супротивники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема, з території півострова і захопили частину сходу і півдня нашої країни.

Київ давав гідну відсіч противникам і стверджував, що збирається повернути під свій контроль всі захоплені противником землі, в тому числі - Крим.

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