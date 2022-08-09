У російському Міноборони стверджують, що військовий аеродром в Криму не обстрілювали.

Колишній радник очільника МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму на військовому аеродромі у вівторок, 9 серпня, відбулися в результаті вогневого впливу української сторони.

Україна отримала на озброєння ракети дальністю 200-300 км і застосовує їх, написав у Telegram екс-радник.

"Як ви могли зрозуміти - ракети з дальністю 200-300 км вже у нас на озброєнні і застосовуються", - поділився він.

У Міноборони РФ стверджують, що на кримському аеродромі не обстрілювали склад боєприпасів, повідомляє пропагандистське агентство "РИА Новости". За його даними, на військовому об'єкті просто вибухнули боєприпаси.

"За доповіддю з місця, ніякого вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - підкреслили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Криму в Новофедорівці сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки, горіли склади з боєприпасами і злітна смуга. Люди в паніці почали залишати Новофедорівку, на виїзді утворилися затори.

Вибухи в Криму сьогодні сталися на авіабазі російських окупантів, з якою літаки супротивника літали бомбити Запорізьку, Миколаївську і Херсонську області під час повномасштабної війни, розпочатої РФ проти України рано вранці 24 лютого.

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