Суд зобов'язав поліцію вжити заходів для належного зберігання канабісу.

На півночі Індії щурів звинуватили в тому, що вони з'їли сотні кілограмів канабісу, що був вилучений у торговців наркотиками і зберігається на поліцейських складах.

"Щури – маленькі тварини, і вони не бояться поліції", – зазначив суд в місті Матхура в штат Уттар-Прадеш, дізнавшись, що місцева поліція не змогла надати майже 200 кілограмів конфіскованого канабісу, який повинен був бути використаний як доказ у нещодавній справі, пише CNN.

У судових документах йдеться, що поліцію попросили надати 386 кілограмів марихуани, але обвинувачення повідомило суду, що понад сотні кілограмів марихуани, що зберігаються на різних дільницях в Матхурі, постраждали від навали щурів.

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Як пише з видання, це нібито вже не перший випадок нападу щурів. Суддя, який розглядав справу, посилався на те, що поліція Матхури звинуватила гризунів у знищенні в цілому понад 500 кілограмів канабісу, які були вилучені в різних справах і зберігалися в міському відділенні поліції і відділенні дорожньої поліції.

В результаті суд зобов'язав поліцію вжити заходів для належного зберігання канабісу.

"Практично у всіх поліцейських дільницях є щуряча загроза. Отже, необхідно вжити необхідних заходів для захисту конфіскованого канабісу", – йдеться в судовому документі.

Водночас суперінтендант поліції міста Матхура Мартанд Пракаш Сінгх, вже після завершення слухання справи в суді, заявив CNN, що канабіс був "знищений дощами і повенями", а не щурами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховний суд ЄС заборонив депортувати росіянина, що потребує канабісу.

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