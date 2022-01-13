Поєднання вакцинації та лікування каннабіноїдними кислотами повинно створити набагато більш складне середовище для SARS-CoV-2.

З'єднання каннабісу можуть запобігти зараженню коронавірусом, блокуючи його проникнення в клітини.

Про це йдеться в дослідженні вчених Орегонського державного університету.

Так, в ході дослідження його керівник Річард ван Брімен і його співробітники, в тому числі вчені з Орегонського університету здоров'я і науки, виявили, що дві канабіноїдні кислоти, зазвичай зустрічаються в сортах конопель, каннабігеролова кислота або CBGA, і каннабідіолова кислота, також відома як CBDA, можуть зв'язуватися з шиповидним білком SARS-CoV-2, вірусом, що викликає Covid-19.

Читайте такожМальта першою в Європі легалізувала марихуану для особистого користування (відео)Зв'язуючись з шипоподібним білком, сполуки можуть запобігти проникненню вірусу в клітини і викликати інфекцію, потенційно пропонуючи нові можливості для запобігання і лікування захворювання.

"Ці канабіноїдні кислоти в достатку містяться в коноплі і в багатьох екстрактах конопель", - розповів ван Брімен. "Вони не є контрольованими речовинами, такими як ТГК, психоактивний інгредієнт марихуани, і мають хороший профіль безпеки для людей. І наше дослідження показало, що сполуки конопель однаково ефективні проти варіантів SARS-CoV-2, включаючи варіант B. 1.1.7, вперше виявлений в Сполученому Королівстві, і варіант B. 1.351, вперше виявлений в Південній Африці", - упевнений вчений.

Він зазначає, що використання сполук, які блокують взаємодію вірус-рецептора, було корисним для пацієнтів з іншими вірусними інфекціями, включаючи ВІЛ та гепатит.

"Ці сполуки можна приймати перорально, і вони мають довгу історію безпечного застосування у людей", - сказав ван Брімен. "У них є потенціал для запобігання, а також лікування інфекції SARS-CoV-2", - вважає він.

"Однією з основних проблем під час пандемії є поширення варіантів, яких існує безліч, і B. 1.1.7 і B. 1.351 є одними з найпоширеніших і викликають занепокоєння", - додав вчений.

Читайте такожUber розпочинає продаж канабісуЗа його словами, ці варіанти вірусу добре відомі тим, що ухиляються від антитіл проти SARS-CoV-2.

"Наші дані показують, що CBDA і CBGA ефективні проти двох розглянутих нами варіантів, і ми сподіваємося, що ця тенденція пошириться на інші існуючі і майбутні варіанти", - розповів вчений.

Ван Брімен зазначив також, що стійкі варіанти все ще можуть виникати на тлі широкого використання каннабіноїдів, але поєднання вакцинації та лікування CBDA/CBGA має створити набагато більш складне середовище для SARS-CoV-2.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про рекордну кількість хворих коронавірусом за тиждень. Так, у світі коронавірусом заразилися більше 15 млн осіб, це рекорд за весь час пандемії.

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