У рішенні суду говорилося, що відсутність належного лікування заподіє йому біль.

Верховний суд Європейського Союзу підтримав росіянина, який хоче залишитися в Нідерландах, тому що йому необхідне лікування канабісом, яке недоступне в Росії.

Суд постановив, що чоловіка не слід відправляти додому, незважаючи на те, що Нідерланди відхилили його прохання про надання притулку, пише видання The Washington Post.

У рішенні суду говорилося, що відсутність належного лікування заподіє йому такий біль, "що це буде суперечити людській гідності".

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Суд ЄС відреагував на питання місцевого голландського суду, який запросив рекомендації про те, як вирішити це питання. Рішення у справі повинен приймати місцевий суд, але важливим фактором є консультація Люксембурзького суду.

У випадку з Нідерландами Європейський суд заявив, що у громадянина Росії у віці 16 років розвинувся рідкісний рак крові, і він проходить лікування, що включає канабіс, в Нідерландах.

Після того, як його останнє прохання про надання притулку було відхилено, він звернувся до Окружного суду Нідерландів, щоб вимагати, щоб йому дозволили залишитися в країні, оскільки його лікування каннабісом було необхідним.

Легалізація канабісу в світі

У червні 2022 року Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, регулюючий використання в країні рослин роду конопель (Cannabis) для медичних, промислових та наукових цілей.

Коаліційний уряд Німеччини погодило план легалізації марихуани в країні. Дорослі громадяни Німеччини зможуть легально використовувати канабіс не тільки в медичних, але і рекреаційних цілях вже з 2024 року,

Міністр охорони здоров'я Таїланду Анутин Чарнвикарул закликав туристів не відвідувати країну тільки для того, щоб покурити марихуану. У 2018 році Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізувала вживання канабісу в медичних цілях. У червні 2022 року влада країни легалізувала вирощування канабісу, а також його вживання в продуктах харчування та напоях, ставши першою азіатською країною, яка зробила це.