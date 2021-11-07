Спочатку борт не мав приземляти в Іспанії, але один з пасажирів, як вважається, провернув хитру схему, щоб потрапити до країни та допомогти потрапити в неї іншим.

У суботу, 6 листопада, іспанська поліція розшукувала кілька десятків пасажирів, які втекли з літака на іспанському острові Майорка після того, як борт здійснив вимушену посадку в аеропорту.

Про це пише The New York Times.

Літак авіакомпанії Air Arabia летів з Марокко до Туреччини, проте попросив перенаправити його в Пальма-де-Майорку для надання допомоги людині на борту, яка повідомила, що хвора.

Пасажира доставили в лікарню, але незабаром виписали та затримали за підозрою в тому, що він інсценував свою хворобу, щоб незаконно потрапити до Іспанії й дозволити це зробити іншим особам з літака.

Поки "пацієнт" перебував у лікарні, інші пасажири покинули літак, перетнули злітно-посадкову смугу, перелізли через паркани по периметру аеропорту і зникли. Через хаос аеропорт закрили більш ніж на три години.

Читайте такожКобра виповзла з унітаза і вкусила чоловіка за статевий органЦе новий досвід для Іспанії щодо проникнення незаконних мігрантів у країну. Зазвичай владі доводиться стикатися з незаконними переходами сушею з Марокко в іспанські анклави Сеута і Мелілья або морем - із Західної Африки.

Іспанські ЗМІ повідомили, що чоловік, якому нібито стало погано на борту, марокканець. Інший пасажир, який супроводжував його в лікарню, також утік. Загалом до інциденту виявилися залучені 24 людини зі списку пасажирів. 12 із них правоохоронцям вдалося затримати.

Поліція поки не знає, чи всі, хто втекли, заздалегідь планували свої дії або хтось спонтанно вирішив залишитися в Іспанії вже після приземлення літака.

Затриманим пасажирам загрожує депортація на батьківщину, але вони також можуть зіткнутися із судовими позовами в Іспанії за звинуваченням у порушенні авіаційних правил і, можливо, за іншими звинуваченнями.

Літак в результаті відновив рейс до Стамбула з усіма пасажирами, які залишилися. Через інцидент в аеропорту 13 літаків довелося перенаправити в Барселону та інші аеропорти. Понад 40 інших рейсів зазнали значних затримок або скасування.

Раніше УНІАН писав про пса, якому вдалося "з шиком" облетіти півсвіту у бізнес-класі літака. А пасажири Ryanair просто на борту літака зайнялися сексом.

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Автор: Катерина Комолова