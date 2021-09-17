Парочка не соромилася навіть численних глядачів у вигляді інших пасажирів.

Пасажири найбільшого лоукостера Європи Ryanair стали свідками публічного статевого акту на багатокілометровій висоті над землею.

Про це повідомляє Daily Star.

Відео непристойних дій закоханої пари опублікували в соцмережах раніше цього самого тижня, але на борту якого саме рейсу стався інцидент, не вказується.

На знятих кадрах видно, як чоловік тримає в руках напій, сидячи на сидінні літака, а його сусідка хитає головою біля його промежини. Коли жінка відірвалася від свого заняття, пара почала пристрасно цілуватися.

Вочевидь, ролик був знятий іншим пасажиром, що сидів через прохід від хтивої пари.

Читайте такожДогори ногами у міні-спідниці: стюардеси влаштували флешмоб з акробатичними трюками на борту (відео)"Це дозволено етичними правилами Ryanair. Врахую це під час наступного бронювання", - підписав ролик його автор Алан Уайт.

Реакція членів екіпажу на публічний секс на борту лайнера залишилася неясною, проте згідно з публічними правилами авіакомпанії, пасажирів, які порушують громадський порядок, можуть примусово висадити з літака.

Раніше УНІАН повідомляв про стюардесу авіакомпанії British Airways, яку запідозрили в проституції на борту літака. На секретній сторінці в соцмережах, жінка продавала своє спіднє, публікувала відверті знімки та навіть пропонувала інтимні послуги, зокрема під час польоту.

Автор: Станіслав Кожемякін