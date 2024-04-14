Операцію проведуть у США, оскільки канадійські лікарі не спеціалізуються на такого роду хірургічних втручаннях.

Влада провінції Онтаріо сплатить вагінопластику для місцевої мешканки зі збереженням статевого члена.

Як пише National Post з посиланням на ухвалу суду провінції, відмова у процедурі порушить гарантоване Хартією право людини на особисту безпеку. У судових документах позивачку згадують як К.С.

У 2022 році їй відмовили у фінансуванні процедури в рамках страховки OHIP. Операцію мають провести в клініці в Остіні (Техас), оскільки в Канаді таких операцій не проводять.

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За даними видання, 33-річна К.С. народилася чоловіком, проте ідентифікує себе жінкою. OHIP відхилив її прохання про фінансування, заявивши, що процедура не включена до списку процедур зі зміни статі і, отже, не є застрахованою послугою.

К.С. подала апеляцію на це рішення, стверджуючи, що примус до видалення пеніса буде схожим на незаконну конверсійну терапію. Її також турбував ризик ускладнень, наприклад, нетримання сечі та оргазмічної дисфункції. Вона стверджувала, що процедура аналогічна вагінопластіці, що проводиться в Онтаріо, але не включає пенектомію.

Апеляційна комісія скасувала рішення OHIP, ухваливши, що вагінопластика не обов'язково повинна включати видалення статевого члена. Обидві процедури входять до страховки OHIP, але окремо, тому К.С. має право фінансування.

"Вимога до трансгендера чи небінарної людини, народженої чоловіком, видалити статевий член, щоб отримати державне фінансування на вагінопластику, була б несумісною з цінностями рівності та безпеки особистості", - ухвалила суддя Бріз Девіс.

Відтак, К.С. отримає $20 тис на компенсацію судових витрат. Вартість операцій зі зміни статі в клініці в Техасі варіюється від $10 до $70 тис.

Схожі курйозні події

Як повідомляв УНІАН, завзятий мандрівник 25-річний португалець Даніель Пінто під час чергової подорожі країнами західної Азії випадково "відкрив" у Бутані (невелика країна поряд з Бангладеш) "село пенісів".

Чоловік встиг побувати у більш ніж у 121 країні світу, але такої дивини ще не бачив. Поселення, переповнене фалічними символами усіх форм та розмірів, має назву Сопсокха. Воно знаходиться західніше від центру країни, оточене характерними для цієї місцевості рисовими полями.

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