Завершив виступ Бориса Панова заступник мера Михайло Кучук.

В Одесі депутати та посадовці міськради зазнають труднощів з українською мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов в ході засідання забув потрібне йому слово, здався і перестав говорити зовсім.

Відео з засідання 5 липня було опубліковано в одеських Telegram-каналах і соцмережах. Ролик починається з виступу чиновниці, яка запинається при виступі з трибуни. Надалі слово дають Панову.

«Це питання знаходиться на контролі, на постійному контролі в управлінні, і... Постійно... Як...», - не зумів завершити свою думку чиновник.

Завершив виступ Панова заступник мера Михайло Кучук.

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Одеські чиновники вчать українську

У березні повідомлялося, що в Одесі більше тисячі держслужбовців погодилися удосконалити українську мову після вступу в силу норми закону, який зобов'язує їх розмовляти державною при обслуговуванні громадян.

Перших 30 службовців навесні сіли за навчальні парти, українську їм викладали три педагоги. Журналістам учні розповідали, що прийшли на уроки з власної ініціативи, а керівництво їх у цьому підтримало.

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Автор: Дмитро Захаров