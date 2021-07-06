Компанія влаштувала пікнік на меморіалі у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

В Одесі компанія відпочивальників вирішила влаштувати пікнік біля Вічного вогню на Алеї Слави.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради в Facebook.

Компанія з дітьми прийшла в парк Шевченка: вони смажили шашлики на Вічному вогні біля пам'ятника Невідомому матросу, а також вживали алкогольні напої.

"Ось такий варіант вечірнього пікніка придумала собі вчора одна компанія. Взяли дітей, пиво, смачненьке і пішли смажити (шашлик-УНІАН) в парк Шевченка на Вічному вогні", - прокоментували інцидент в мерії міста.

Зазначається, що першим їх побачив оператор центрального пульту комунального закладу «Центр-077», яке, зокрема, веде в місті відеоспостереження. Оператор повідомив про події охоронцям комунального закладу «Міська варта», які патрулювали територію. Вони оперативно прибули на місце і видворили порушників з території меморіалу.

Пам'ятник Невідомому матросу в Одесі

В Одесі у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка у травні 1960 року було відкрито меморіальний комплекс – пам'ятник Невідомому матросу та Алея Слави. Гранітний 21-метровий обеліск височіє над Чорним морем, біля його підніжжя – горить Вічний вогонь. До нього веде алея Слави, де поховані в одиночних і братських могилах герої, що воювали за Одесу в роки Другої світової війни. У їх числі – морські піхотинці, підводники, прикордонники, льотчики, капітани бойових кораблів, що доставляли вантажі в місто, яке перебувало під облогою.

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Автори: Олег Давигора, Лариса Козова