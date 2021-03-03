Вчити українську чиновники будуть майже місяць по два уроки на тиждень.

В Одесі понад тисяча держслужбовців зголосилися удосконалити українську мову після набуття чинності норми закону, який зобов’язує їх розмовляти державною під час обслуговування громадян.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Перших 30 службовців посадили за навчальні парти, викладають українську троє педагогів. Журналістам вони кажуть, що прийшли на уроки з власної ініціативи, а керівництво підтримало.

Спершу одеситів заохотили мовними цікавинками, а потім перейшли до практичного заняття, щоб з’ясувати рівень мови у кожного з присутніх учнів.

Вчити українську чиновники будуть майже місяць по два уроки на тиждень. Після навчання вони отримають спеціальні сертифікати.

Закон про мову в Україні

16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: УНІАН