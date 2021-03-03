В Одесі понад тисяча держслужбовців зголосилися удосконалити українську мову після набуття чинності норми закону, який зобов’язує їх розмовляти державною під час обслуговування громадян.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Перших 30 службовців посадили за навчальні парти, викладають українську троє педагогів. Журналістам вони кажуть, що прийшли на уроки з власної ініціативи, а керівництво підтримало.

Спершу одеситів заохотили мовними цікавинками, а потім перейшли до практичного заняття, щоб з’ясувати рівень мови у кожного з присутніх учнів.

Вчити українську чиновники будуть майже місяць по два уроки на тиждень. Після навчання вони отримають спеціальні сертифікати.

Закон про мову в Україні

  • 16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
  • Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
  • Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.
  • Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: УНІАН