В Одесі понад тисяча держслужбовців зголосилися удосконалити українську мову після набуття чинності норми закону, який зобов’язує їх розмовляти державною під час обслуговування громадян.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожМовний скандал у Миколаєві: співробітницю кав'ярні довели до сліз за обслуговування українською
Перших 30 службовців посадили за навчальні парти, викладають українську троє педагогів. Журналістам вони кажуть, що прийшли на уроки з власної ініціативи, а керівництво підтримало.
Спершу одеситів заохотили мовними цікавинками, а потім перейшли до практичного заняття, щоб з’ясувати рівень мови у кожного з присутніх учнів.
Вчити українську чиновники будуть майже місяць по два уроки на тиждень. Після навчання вони отримають спеціальні сертифікати.
Закон про мову в Україні
- 16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
- Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.
- Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram