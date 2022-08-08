Правоохоронці "програли в битві за море" і вже не намагаються проганяти відчайдушних любителів екстриму.

В Одесі люди відкрито ігнорують попередження про мінну небезпеку в морі і на пляжах. Попри те, що до берега регулярно виносить боєприпаси, відпочивальники купаються і засмагають. У поліції вже "опустилися руки".

Ситуацію на одеських пляжах зняли на відео, воно вже з'явилося в соціальних мережах.

Відзначається, що поліцейські просто втомилися намагатися напоумити безтурботних фанатів екстриму. Правоохоронці "прийняли поразку в цій битві за море". На відео можна побачити, що поліцейські втомлено сидять на пляжі і спостерігають за тим, як люди купаються і веселяться в замінованому морі.

Попри всі попередження про небезпеку, попри те, що до берега регулярно виносить міни і вони вибухають, люди продовжують купатися в морі і намагаються "взяти від життя все".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на відео. Обговорюючи ситуацію багато хто відзначає, що сміливість відпочиваючих викликає лише подив.

Раніше УНІАН вже повідомив, що на Одещині під час купання в морі в результаті вибуху загинув чоловік: йому відірвало голову. Очевидці розповіли, що потерпілий святкував день народження.

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