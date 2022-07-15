На Одещині під час купання в морі внаслідок вибуху загинув чоловік.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови", - розповіли у командуванні.
У соціальних мережах користувачі повідомляють, що надзвичайна подія сталася у курортному селищі Білгород-Дністровського району. Очевидці стверджують, що потерпілий сьогодні святкував день народження.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Житомирщині авто з лісниками підірвалось на міні, є жертви.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Івано-Франківську уродженка РФ сяде у тюрму за популяризацію ідеї відродження СРСР
- У Києві викрили підпільну "типографію", де підробляли довідки для військовозобов'язаних (фото)
- Рвані рани хребта і промежини: на Житомирщині жорстоко зґвалтували собаку (відео)