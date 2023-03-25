Студент прийшов отримувати диплом в образі українського президента.

В Японії студент Кіотського університету прийшов на вручення дипломів в образі президента України Володимира Зеленського. Для цього він декілька місяців відрощував бороду.

Як повідомляє YTV news, цей університет добре відомий тим, що дозволяє випускникам приходити на церемонію вручення дипломів в будь-якому одязі. Так студенти продовжують традицію носіння нестандартних костюмів.

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За словами випускника, він хотів одягнутися як Зеленський через репутацію "наймужнішого чоловіка". Він спеціально почав відрощувати бороду ще в грудні, щоб бути схожим на українського президента.

Війна в Україні: позиція Японії

Японія – одна з багатьох країн світу, яка засудила російське вторгнення в Україну. Крім того, вона також запроваджує санкційні обмеження проти РФ.

Нещодавно премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда з несподіваним візитом прибув до Києва. Під час спільної з Володимиром Зеленським конференції він заявив, що Японія виділить на постачання нелетального озброєння для України десятки мільйонів доларів.

Крім того, японські парламентарі з власних зарплат зібрали Україні допомогу на 1,2 млн доларів. За ці гроші придбали пікапи та два контейнери "корисної продукції" для Збройних сил.

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