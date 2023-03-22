У парламенті Японії Україна має підтримку як провладних партій, так і опозиційних, зазначив посол України.

Депутати японського парламенту передали Україні допомогу на 1,2 млн доларів, зібраних з відрахувань від власних зарплат.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці посол України в Японії Сергій Корсунський. "Сьогодні у нас маленька приємність (крім великої - візиту премʼєр-міністра Кішіди до Києва). Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії Відродження за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів, на які придбала 20 траків "Тойота Хелікс" і два контейнери корисної продукції для наших ЗСУ", - зазначив Корсунський.

За словами посла, все це найближчим часом прибуде в Україну для українських захисників. "Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші - за нас", - додав Корсунський.

Відео дня

Допомога Україні від Японії

Як відомо, на початку повномасштабної війни Японія передала бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг та іншу допомогу для Збройних Сил України.

21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда прибув до Києва і анонсував допомогу енергетичному сектору та передачу нелетальної зброї.

Прем'єр додав, що його країна допомагає Україні у розмінуванні території, а також підтримує теле- і радіомовлення України, освіту і державне управління та захист культурної спадщини.

За його словами, у 2022 році Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму у близько 1,6 млрд доларів. Крім того, вирішено надати ще близько 5,5 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: