Поліцейські знайшли в її сумочці синтетичний наркотик, який може викликати психотичні напади.

Жінка з Флориди, яка стверджує, що вона Гаррі Поттер, на смерть збила федерального суддю, яка приїхала з Нью-Йорка. Також вона серйозно поранила 6-річного хлопчика, виїхавши на тротуар на своєму автомобілі.

Про це повідомляє Bloomberg.

23-річна Настасія Снейп звинувачується в позбавленні життя в результаті автомобільної аварії та інших тяжких злочинах у зв'язку з ДТП, яке сталося в п'ятницю, 9 квітня.

В результаті аварії загинула 75-річна Окружна суддя Сандра Фейерштейн, яка служила в Східному окрузі Нью-Йорка з 2003 року. Хлопчика, Ентоні Овчинникова, доставили в лікарню, але на цей час про його стан нічого невідомо.

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Очевидці розповіли поліції, що Снейп виїхала на тротуар і збила Фейерштейн. Після цього Снейп збила хлопчика на пішохідному переході.

Поліція повідомила, що жінка потім втекла в сусідній Делрей-Біч, де її машина розбилася.

В автомобілі швидкої допомоги Снейп почала кричати і битися з медиками, стверджуючи, що вона Гаррі Поттер, після чого їй ввели заспокійливі.

Також зазначається, що поліцейські знайшли в її сумочці синтетичний наркотик, який може викликати психотичні напади.

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Автор: Денис Прядко