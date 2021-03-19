Обвинувачення чоловікові висловили за кількома пунктами.

У США затримали чоловіка, який зі зброєю розгулював поблизу резиденції віце-президента Камали Гарріс.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Своєю підозрілою поведінкою спершу він привернув увагу розвідки Техасу. Ті вже попередили Секретну службу. Кажуть, чоловікові 31 рік, він родом із Сан-Антоніо.

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Під час обшуку в його автомобілі знайшли зброю та понад сотню патронів. За даними деяких американських медіа, заарештований має психічні розлади й постійно скаржився, що начебто Уряд хоче його вбити.

Наразі його допитують. Обвинувачення чоловікові висловили за кількома пунктами, зокрема, носіння небезпечної зброї та незареєстрованих боєприпасів.

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Автор: Денис Прядко