Послання залишилося на екранах російських радарів.

Екіпаж військового літака США залишив "послання" у небі біля російської авіабази в Сирії. Американці передали росіянам оригінальний малюнок, який нагадує пеніс.

Як пише La Repubblica з посиланням на дані сервісу Flightradar24, американський літак-заправник KC-135 Stratotanker впродовд майже двох годин перебував на схід від Кіпру - перед сирійською базою Тартус.

Літак намалював у небі пеніс та полетів геть. Очевидно, росіяни побачили "послання", адже посилено контролюють район. Невідомо, чи летів борт із Криту для дозаправлення винищувачів, чи пілоти просто хотіли "привітатися" з росіянами.

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Пеніси в небі: що відомо

Раніше кілька жителів американського міста Омак опублікували фотографії чоловічих геніталій, намальованих на денному небі. Вони заявили, що малюнок могли зробити військові літаки, що часто літають над округою.

Не тільки військові пілоти полюбляють малювати статеві органи в небі, а й цивільні. Зокрема, австралійський пілот три години кружляв в районі затоки Сент Вінсент. За цей час він знудився і написав про це просто у повітрі.

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