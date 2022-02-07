Комунальники планують знаходити тварин з квадрокоптерів і рацією передавати дані про їх пересування для вилову.

В Одесі комунальники хочуть закупити квадрокоптери для стеження за бездомними собаками.

Про це стало відомо сьогодні, 7 лютого, під час засідання постійної комісії з питань екології, запобігання НС та ліквідації їх наслідків, зв'язку та інформаційних технологій Одеської міської ради.

Зокрема, на засіданні обговорювався проект муніципальної програми на 2022-2027 роки, в якій йдеться про регулювання популяції бродячих собак. Як з'ясувалося, програмою передбачено закупівлю квадрокоптерів.

Голова комісії Богдан Гіганов висловив здивування щодо цих намірів комунальників.

"Я взагалі не розумію, як це працюватиме. Як квадрокоптер допоможе відстежувати собак?" - сказав Гіганов.

Присутній на засіданні чиновник профільного підрозділу мерії пояснив, що квадрокоптери необхідні для полегшення роботи екіпажів, які займаються виловом тварин. За його словами, коли собака тікає в очерети, наприклад, в районі Чорноморки або Куяльника, її складно відстежити.

Передбачається, що працівник муніципального центру екологічної безпеки за допомогою дрона відстежуватиме кожну собаку і передаватиме інформацію про її пересування рацією іншому працівнику - безпосередньому ловцю.

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