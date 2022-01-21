Тварину знайшли на небезпечних мулистих мілинах, де незабаром мав початися приплив.

У британському Гемпширі рятувальники витягли собаку з болотистої місцевості за допомогою сосиски, прив'язаної до дрона.

Незвичайний спосіб порятунку зняли на відео, пише The Guardian.

Міллі - метис джек-рассела та уіппета - втекла з дому. Її помітили за допомогою дрона на мулистих мілинах, де незабаром мав початися приплив.

Дістатися собаки було неможливо, і сама вона не бажала йти в безпечне місце. Тоді рятувальникам довелося мислити творчо.

Вони вирішили причепити до дрона сосиску в надії, що запах спокусить Міллі бігти за ним. М'ясними виробами команду забезпечив місцевий житель, а ще одна жінка допомогла їх приготувати.

Це спрацювало. Собака пішла за ласощами на безпечну височину і, хоча в якийсь момент знову вирішила втекти, зрештою все ж возз'єдналася зі своїми власниками вже далеко від болота.

"Це була божевільна ідея... Ми ніколи такого раніше не робили... Звісно, ми розглянемо ідею використовувати соски й надалі", - зазначив голова пошукової групи Кріс Тейлор.

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