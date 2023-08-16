Для дослідження відібрали 92 гетеросексуальних чоловіки, чий вік був від 19 до 43 років.

Вчені провели дослідження й виявили, що всіх чоловіків на планеті можна розділити на три категорії.

Як пише Daily Mail, для своєї роботи науковці з Колумбійського університету відібрали 92 гетеросексуальних чоловіки з різних культур віком від 19 до 43 років.

Реципієнтів попросили заповнити анкети для оцінки їхнього стилю мужності. Згідно з результатами, чоловіків можна поділити на три категорії:

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неотрадиціоналісти, які слідують традиційним гендерним ролям;

егалітаристи прагнуть до більш рівноправного партнерства;

прогресивісти регулярно обговорюють з партнерками, хто і що робитиме.

Керівник дослідження, доктор Джон Оліффа заявив, що основною ідеєю було з'ясувати, як стилі мужності впливають на стосунки та психічне здоров'я чоловіків. Як виявилось, всі три типи були пов'язані з різними перевагами й проблемами.

Вчені дійшли висновку, що чоловіки, які активно просувають гендерну рівність і соціальну справедливість, мають поліпшення психічного добробуту, тоді як ті, які кидають виклик цим тезам, частіше стикаються з ізоляцією або критикою з боку інших. Це впливає на їхнє психічне здоров'я.

При цьому деякі реципієнти з егалітарним стилем все ще намагаються зрозуміти концепцію гендерної рівності шляхом розподілу домашніх обов'язків строго порівну. Це призводить до стресу, що має наслідки для психічного здоров'я.

За словами Оліффа, вони з колегами сподіваються, що результати дослідження допоможуть парам прокласти шлях до більш здорових стосунків.

Останні дослідження про чоловіків

Згідно з одним із досліджень, чоловіча мастурбація може збільшити шанси мати потомство.

Також вчені провели дослідження і дізналися, як робота з дому впливає на сімейні відносини. Коли пари жили і працювали разом вдома, чоловіки зазвичай виконували менше роботи по дому. Для жінок присутність чоловіка вдома в робочий час зовсім не полегшувала їх домашнє навантаження.

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