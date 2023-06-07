Дослідники також припустили, що мастурбація може знизити ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Акт самозадоволення може допомогти в успішному заплідненні за рахунок збільшення збудження перед сексом.

Про це йдеться в дослідженні Університетського коледжу Лондона, передає Sky news. Вчені також заявили, що завдяки еякуляції після мастурбації йде позбавлення від низькоякісної сперми, а залишається свіжа сперма для спарювання.

Дослідники додали, що це може зменшити ризик зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом.

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При цьому, як підкреслили дослідники, переваги жіночої мастурбації з точки зору еволюції залишаються менш очевидними.

Провідний дослідник доктор Матильда Бріндл зазначила, що результати дослідження допомагають пролити світло на дуже популярну, "але маловивчену сексуальну поведінку і являють собою серйозний прогрес у розумінні функцій мастурбації".

Користь мастурбації

Раніше урологи з Університету Аірлангга в індонезійському місті Сурабаї провели дослідження і з'ясували, що секс і мастурбація допомагають людині швидше виводити камені з нирок. Вони дійшли висновку, що оргазм є одним із способів боротьби з цим небезпечним захворюванням.

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