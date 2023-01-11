Вчені провели дослідження і дізналися, як робота з дому впливає на сімейні відносини.

Глобальна пандемія змусила людей по всьому світу працювати з дому, зводячи їх до тісного контакту з рідними і близькими 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Згідно з недавнім дослідженням, проведеним дослідниками з США та Китаю, змішування домашніх потреб з кар'єрними завданнями ставить перед подружжям абсолютно різні проблеми. Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, в центрі цих відмінностей знаходиться робота по дому і час, проведений з сім'єю. Результати дослідження базуються на опитуванні 223 пар з Китаю та Південної Кореї, включаючи пари з дітьми та без них.

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Учасників запитали про кількість неробочих завдань, які вони виконували, працюючи вдома, і про те, як це вплинуло на їхні сімейні зобов'язання.

Результати дослідження

Статистика показала, що і чоловіки, і жінки відчували, що вони зробили більше роботи по дому, працюючи поодинці. Коли ж пари жили і працювали разом вдома, чоловіки зазвичай виконували менше роботи по дому. Для жінок присутність чоловіка вдома в робочий час зовсім не полегшувала їх домашнє навантаження.

Дружини повідомили, що відчувають підвищену провину за те, що не справляються з домашніми справами та проводять більше часу зі своїми родинами, коли їх просять зробити більше роботи в офісі.

Крім того, і чоловіки, і жінки відчували більшу провину за свою роботу та почуття конфлікту між домом та роботою, оскільки вони виконували більше домашніх завдань, працюючи вдома.

Автори дослідження припускають, що партнери повинні розподіляти домашні обов'язки, тоді як компанії мають усвідомлювати труднощі, що виникають у той час, як межі між роботою та сімейним життям стають все більш розмитими.

"COVID-19 назавжди змінив те, як ми працюємо. Віддалена робота стане набагато більшою нормою. Люди дійсно звикли до переваг роботи з дому, і багато хто не захоче повертатися в офіс на повний робочий день", - впевнені вчені.

Ситуація з коронавірусом у світі

Останнім часом коронавірус в Китаї набрав обертів. Так, в одній з провінцій, захворіло майже 90% населення.

Тим часом ВООЗ 27 січня вирішить, чи скасовувати надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

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