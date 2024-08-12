Популярний фрукт може захистити вас від серцево-судинних захворювань.

Абрикоси доступні у різноманітних формах, починаючи від дозрілих фруктів і закінчуючи сушеними шматочками, і є цілком природним джерелом їжі, яке може захистити вас від серцево-судинних захворювань і підвищеного кров’яного тиску. Про це пише Health Digest.

Видання зазначає, що один свіжий абрикос містить 16,8 калорій, 4,55 міліграма кальцію та значну кількість вітаміну С та інших поживних речовин.

"Фактично, харчові властивості абрикосів настільки різноманітні, що їх часто називають суперпродуктом. Дві поживні речовини, які містяться в абрикосах і які особливо важливі, якщо ви хочете знизити рівень холестерину та впоратися з гіпертонією, — це клітковина та калій. Кожен абрикос містить 0,7 грама клітковини та 90,6 міліграма калію, що забезпечує високу поживну цінність фрукта", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори вказуюь, що клітковина стала ключовим компонентом здорової для серця дієти. Зокрема, розчинна клітковина, яка становить приблизно половину клітковини, доступної в абрикосах, може очищати кишкову систему. Коли шматочки клітковини приєднуються до частинок холестерину, клітковина переміщує холестерин через тіло та виводить його з організму. І вам не обов’язково їсти багато розчинної клітковини, щоб побачити різницю в рівнях холестерину.

"Калій допомагає підтримувати роботу нервової та м’язової систем на максимальному рівні. ... Оскільки калій допомагає ефективніше виводити натрій з організму, він може мати можливий вплив на високий кров’яний тиск. Отже, оскільки абрикоси багаті калієм, вони можуть захистити вас від майбутніх хвороб серця", - резюмує видання.

Останні новини дієтології

Дієтологи назвали здоровий перекус, який допоможе вам схуднути. За словами експертів, одне яйце містить менше 80 калорій, при цьому містить шість грамів потужного білка, який допомагає людям залишатися ситими довше.

Раніше УНІАН повідомляв про 4 корисні білки, які допоможуть знизити рівень холестерину після 40 років. Такі білки зможуть не лише контролювати здоров'я серця, а й забезпечити організм поживними речовинами.

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