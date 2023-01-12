Він заприсягнувся, що буде публічно ганьбити жінок, які, перебуваючи в серйозних стосунках, фліртують з ним у мережі.

Самотній чоловік з Австралії Джей Інгрем знайшов своє покликання, викриваючи жінок, які зраджують своїм партнерам. Він фотошопить себе до фотографій пар, у яких дружина проявляє невірність.

Як пише New York Post, 33-річний Джей нещодавно став холостяком після завершення стосунків, що тривали цілих 12 років. Він зізнався, що був шокований тим, що кілька жінок, які дозволяли собі флірт у соцмережах, вже перебували в серйозних стосунках.

Він заприсягнувся, що буде публічно ганьбити жінок, які, перебуваючи в серйозних стосунках, фліртують з ним у мережі. А робити він буде за допомогою фотошопу, домальовуючи свої фото до парних фотографій готових до зради представниць прекрасної статі.

Відео дня

У мережі Інгрема розкритикували за такі витівки, а він вважає, що виконує свою місію з викриття "зайнятих" жінок, які фліртують з ним.

"Знаєте, що я зрозумів під час різдвяних канікул? Коли багато хто з вас, жінки, публікували "історії" з вашими чоловіками під різдвяною ялинкою в однакових піжамах і з усією атрибутикою, ви фактично "перебували" у моїх листуваннях протягом декількох місяців", — говорить Джей. Він додав, що йдеться не про одну та не про двох жінок.

І ось що Інгрем зробив далі: у своїх "історіях" в Instagram він прифотошопив себе до знімків кількох пар. На одному фото Джей сидить на краю прірви з парою, кадр підписаний "Ми у відпустці". На другій фотографії він кладе руки на живіт жінки, а її партнер перебуває з іншого боку.

Багато користувачів мережі визнали такі витівки Інгрема дивними та порадили йому зайнятися пошуками партнерки, а не викриттями чужих невірних дружин.

Курйозні історії зі зрадами

Раніше дві американки - інженер Крістен Бішоп і менеджер з продажу Софі Міллер - дізналися, що зустрічаються з одним і тим же чоловіком. Вони ефектно помстилися йому за обман. Дівчата кинули спільного коханого в аеропорту Стамбула, а самі провели разом відпустку в Туреччині.

А чоловік Переспав з дівчиною і залишив лист її хлопцю під сидінням унітаза, в якому розповів про спільну ніч.

Крім того, TikTok-блогерка з ніком @haileymae93 дізналася про зраду чоловіка, помітивши родиму пляму у дитини своєї найкращої подруги.

Вас також можуть зацікавити новини: