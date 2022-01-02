Цей новорічний презент її суперниця точно не забуде.

Жителька Ужгорода зробила незвичайний подарунок коханці свого чоловіка з нагоди Нового року.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший".

Жінка знайшла автівку суперниці, припарковану на подвір’ї дев’ятиповерхівки по вул. Комендаря, 78 в Ужгороді та прикріпила до капота "подарунок" із секс-шопу.

Читайте такожПриходила під час інтиму: жінка дала надокучливій свекрусі фальшивий ключ від будинку і розлютила чоловікаКрім того, вона залишила листа з текстом: "З прийдешнім! Будеш мати свій, а не лізти до чужих!".

Очевидно жінка ретельно готувалася, адже новорічний подарунок закріпила саморізом, щоб він точно дочекався нової власниці.

Містяни оцінили оригінальний підхід жінки, проте невідомо, чи сподобався неочікуваний новорічний сюрприз суперниці.

Як повідомляв УНІАН раніше, двоє британців так бурхливо займалися сексом, що влаштували ДТП: примудрилися перевернути автомобіль. У мережі з'явилися епічні фото з місця події.

Вас також можуть зацікавити новини: