Чоловік тільки вранці дізнався, що у дівчини є хлопець, і таким чином він вирішив повідомити йому про її зраду.

Чоловік переспав з дівчиною і залишив лист її хлопцеві під сидінням унітазу, в якому розповів про спільну ніч.

Про це пише видання The Mirror.

Хлопець дівчини розповів у Twitter, що знайшов під сидінням унітазу записку, в якій говорилося, що кохана провела ніч з іншим.

У тексті говорилося: "Ця дівчина тільки вранці повідомила мені, що у неї є хлопець. Пробач, що кажу тобі це, але на твоєму місці я хотів би знати. Пробач, брате".

За словами одержувача записки, в ту ніч, коли дівчина йому зрадила, він був відсутній в місті.

Пізніше пост був опублікований в TikTok і став вірусним. Багато користувачів дякували чоловікові за його винахідливість, зазначивши, що він вибрав ідеальне місце, щоб дівчина не знайшла записку.

"Заховати щось під сидінням унітазу дійсно розумно», - написав один з користувачів.

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Автор: Денис Прядко