Чоловік переспав з дівчиною і залишив лист її хлопцеві під сидінням унітазу, в якому розповів про спільну ніч.
Про це пише видання The Mirror.
Хлопець дівчини розповів у Twitter, що знайшов під сидінням унітазу записку, в якій говорилося, що кохана провела ніч з іншим.
У тексті говорилося: "Ця дівчина тільки вранці повідомила мені, що у неї є хлопець. Пробач, що кажу тобі це, але на твоєму місці я хотів би знати. Пробач, брате".
За словами одержувача записки, в ту ніч, коли дівчина йому зрадила, він був відсутній в місті.
Пізніше пост був опублікований в TikTok і став вірусним. Багато користувачів дякували чоловікові за його винахідливість, зазначивши, що він вибрав ідеальне місце, щоб дівчина не знайшла записку.
"Заховати щось під сидінням унітазу дійсно розумно», - написав один з користувачів.
Читайте такожУ США чоловік вкрав обручку у своєї дівчини і зробив пропозицію іншій
Вас також можуть зацікавити новини:
- Холостяк із США пообіцяв $25 тисяч за знайомство з жінкою мрії (фото)
- У Кременчуці п'яна пара зайнялася сексом на очах у поліції (відео 18+)
- У Лас-Вегасі "відьма" утримувала секс-рабинь у борделі обрядами вуду
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram