При правильному зберіганні хліб може залишатися свіжим приблизно 3-5 днів.

Першим показником того, що хліб свіжий, є його текстура. Коли хліб черствіє, він стає сухим. Поки немає цвілі, хліб безпечний для вживання, хоча він може бути не зовсім приємним на смак, пише Express.

Щоб зберегти продукт, Софі Кері, менеджерка з розвитку пекарні, поділилася з виданням своїми порадами. По-перше, вона наголосила, де в жодному разі не можна зберігати хліб.

"Хліб ніколи не слід зберігати в холодильнику. Хоча більш низька температура в холодильнику справді уповільнює появу цвілі, умови охолодження прискорять черствіння хлібини, що зробить її непридатною для їжі набагато раніше, ніж вона може запліснявіти. Це пов’язано з тим, що крохмаль, присутній у хлібі, повторно кристалізується, коли він охолоджується", - каже експертка.

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Натомість господиням радять заморожувати хліб, але для цього варто двічі загорнути хлібці в харчову плівку, а потім додати шар фольги:

"Це запобіжить псуванню хліба в морозилці та допоможе зберегти його свіжість".

Чудовий спосіб розморозити хліб - залишити його при кімнатній температурі, а потім збризнути невеликою кількістю води і покласти в духовку при температурі 180 градусів Цельсія на 10 хвилин. Це наповнить дім чудовим ароматом, а "хліб буде таким же свіжим, як і того дня, коли його придбали".

Хліб, який не зберігається в морозильній камері, варто зберігати в герметичній хлібниці, а не у пластиковому пакеті, який затримує вологу, створюючи середовище, що сприяє розвитку цвілі.

"Зберігати хліб свіжим означає зберігати його у прохолодному середовищі, подалі від прямих сонячних променів і шкідників. Зберігання хлібини в добре загорнутій та герметичній ємності запобігає розмноженню цвілі, а стабільна температура та вологість запобігає черствінню продукту", - каже експертка.

За її словами, при правильному зберіганні хліб може залишатися свіжим приблизно 3-5 днів.

Інші поради щодо зберігання хліба

Британський шеф-кухар Пол Голлівуд назвав грубу помилку при зберіганні хліба. За його словами, зберігання продукта в холодильнику може спричинити його черствіння втричі швидше, оскільки це призводить до випаровування вологи з буханця.

Експерт рекомендує тим, хто шукає оптимальне місце для зберігання хліба, тримати його подалі від місць, близьких до тепла, таких як плита або холодильник, і натомість обирати темні, прохолодні ділянки кухні або комори.

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