Цей фрукт варто вживати щодня протягом шести місяців.

Споживання лише одного авокадо на день допоможе знизити рівень "поганого" холестерину у вашому організмі. Про це пише Express із посиланням на результати дослідження Американської кардіологічної асоціації.

Видання зазначає, що ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), також відомі як "поганий" холестерин, можуть бути небезпечним. Так, речовина підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту, якщо вона починає накопичуватися всередині ваших кровоносних судин. Але все більше досліджень виявляють, що його можна зменшити шляхом зміни дієти - наприклад, споживанням авокадо.

"Авокадо добре відомий своїм високим вмістом жиру. Тим не менш, цей фрукт насичений користю для здоров’я. Жири, які він містить, відомі як мононенасичені жири, мають позитивну користь для здоров’я. Він також має високий вміст ЛПВЩ, який працює для видалення "поганого" холестерину з крові", - йдеться у статті.

Відео дня

За словами вчених, вживання авокадо щодня протягом шести місяців призвело до зниження небезпечного рівня холестерину.

"Хоча авокадо не вплинуло на жир на животі або збільшення ваги, дослідження все ж надає докази того, що авокадо може бути корисним доповненням до добре збалансованої дієти", - розповіла авторка дослідження професорка Пенні Кріс-Етертон з Університету штату Пенсільванія.

ЗМІ уточнює, що протягом шести місяців 923 учасникам було запропоновано їсти авокадо щодня або взагалі не їсти авокадо. Їхній рівень холестерину вимірювали протягом періоду тестування. Ті, хто вживав авокадо, мали менше ЛПНЩ:

"Відомо, що авокадо містить багато поживних речовин, включаючи фолієву кислоту, магній і фосфор. Ці вітаміни та мінерали є життєво важливими для багатьох функцій в організмі".

Що робити, якщо холестерин підвищений

Раніше УНІАН повідомляв, що треба їсти, щоб впав холестерин. За словами експертів, пудинг, приготований із поживних інгредієнтів, таких як чорний шоколад, авокадо та горіхи, не лише смачний, але й підтримує здоров’я серця.

Також ми писали про те, як боротися з гіпертонією та холестерином. Зокрема, лікарі рекомендують здорову дієту. Вона повинна включати високий вміст цільнозернових продуктів, багатих на клітковину. При цьому споживання солі зводиться до мінімуму.

Вас також можуть зацікавити новини: